Líder norte-coreano afirma que Rússia irá conseguir 'grande vitória'

Essa foi a primeira reunião entre os dois governantes desde a viagem de Kim Jong Un a Vladivostok em 2019. Washington teme que a reunião propicie a entrega de armas norte-coreanas a Moscou para as operações militares na Ucrânia.

Os Estados Unidos expressaram hoje preocupação com a colaboração militar entre Moscou e Pyongyang. "Obviamente, estamos preocupados com qualquer nova relação de Defesa entre a Coreia do Norte e a Rússia", disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, cujo colega no Departamento de Estado, Matthew Miller, também mostrou-se preocupado com uma eventual cooperação no âmbito dos satélites, o que "representaria uma violação de várias resoluções da ONU". Nesse caso, "não hesitaremos" em impor sanções contra Pyongyang e Moscou, advertiu.

Kim chamou hoje a reunião de "um trampolim" para fortalecer as relações entre os dois países, e ressaltou que fará dos laços com a Rússia "a prioridade máxima" da sua diplomacia. "Aproveito esta oportunidade para afirmar que sempre estaremos com a Rússia."

Os ministros da Defesa, Serguei Shoigu, e das Relações Exteriores, Serguei Lavrov, participaram nas discussões, assim como o titular da pasta da Indústria, Denis Manturov.

Kim Jong Un, que saiu no domingo à noite da capital norte-coreana, chegou ao cosmódromo com uma delegação de comandantes militares, em sua primeira viagem ao exterior desde o início da pandemia de covid-19.

Durante a visita de Kim à Rússia, a Coreia do Norte lançou um "míssil balístico não identificado em direção ao Mar do Leste", anunciou o Estado-Maior Conjunto em Seul, utilizando o nome coreano para o Mar do Japão. Tóquio citou os lançamentos de dois mísseis balísticos.