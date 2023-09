Museu em Paris destaca amor artístico entre Picasso e Stein no início do século XX

Ela era uma escritora homossexual americana, ele um ambicioso pintor espanhol com fama de conquistador. Gertrude Stein e Pablo Picasso se encontraram em Paris e a paixão artística foi tão improvável quanto instantânea.

O Museu de Luxemburgo inaugura nesta quarta-feira (13) uma das últimas exposições francesas dedicadas a Picasso este ano, que marca o 50º aniversário de sua morte, com o tema "A invenção da linguagem".

"Um escritor deveria escrever com seus olhos e um pintor, pintar com suas orelhas", disse Stein em 1940, quase quatro décadas depois do encontro que marcou os artistas.