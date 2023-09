Musk, Zuckerberg e outros magnatas da tecnologia debatem IA no Congresso dos EUA

A Europa já tem sua própria Lei de Inteligência Artificial bastante avançada, e os legisladores americanos estão sob pressão para evitar ficar para trás e ver a IA sobrecarregar a sociedade, com perda de empregos, desinformação generalizada e outras consequências.

"Hoje começamos uma tarefa enorme, complexa e vital: construir as bases de uma política bipartidária sobre IA que o Congresso possa aprovar", afirmou o senador Schumer na reunião, segundo declarações compartilhadas com a mídia.

"Em situações anteriores, quando as coisas eram tão difíceis assim, a reação natural era ignorar o problema e deixar que outra pessoa fizesse o trabalho. Mas com a IA, não podemos ser como avestruzes enfiando a cabeça na areia", disse ele.

"Estou muito otimista em relação à IA, mas isso não significa que não haverá alguns tropeços no caminho", acrescentou Altman, da OpenAI, ao entrar na reunião.

Durante as três horas da sessão da manhã, uma ampla variedade de temas foi discutida, incluindo os perigos e o potencial da IA. Os participantes concordaram que os governos têm um papel a desempenhar em relação às consequências dessa tecnologia.

- Serviço à humanidade -

Musk elogiou Schumer por prestar "um serviço à humanidade, com o apoio do restante do Senado". "Acredito que algo bom sairá disso", disse ele.