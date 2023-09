Pais de jornalista preso na Rússia buscam apoio na ONU

"São os princípios básicos das Nações Unidas", recordou.

Na terça-feira, a Dow Jones, empresa-mãe do The Wall Street Journal, anunciou que recorreu ao Grupo de Trabalho sobre Detenções Arbitrárias da ONU, composto por especialistas independentes, para solicitar a elaboração de um relatório sobre a "detenção arbitrária" do jornalista.

O jornalista foi preso em março na Rússia sob acusação de "espionagem", o que ele nega. Em agosto, um tribunal em Moscou prorrogou sua prisão preventiva até 30 de novembro.

"Acreditem em mim, os Estados Unidos não vão parar até que Evan e Paul (Whelan, um ex-fuzileiro naval dos Estados Unidos) e todos os americanos detidos de forma arbitrária retornem em boa saúde", declarou a embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Linda Thomas-Greenfield.

"Instamos a comunidade internacional e a ONU a estarem do nosso lado, ao lado da justiça, e a condenar as violações flagrantes do Direito Internacional cometidas pela Rússia", acrescentou.