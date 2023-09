Primeiros julgamentos de bolsonaristas acusados por ataques de 8 de janeiro começam em Brasília

O Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou nesta quarta-feira (13) os primeiros julgamentos de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro acusados de envolvimento na invasão e depredação das sedes dos Três Poderes em Brasília em 8 de janeiro.

Quatro homens, de entre 24 e 52 anos, são os primeiros a sentar no banco do réus da corte em Brasília, em uma sessão extraordinária que começou pouco depois das 10h.

Em 8 de janeiro, uma semana após a posse de Luiz Inácio Lula da Silva, milhares de bolsonaristas invadiram e saquearam os edifícios da Presidência, do Congresso e do STF, inconformados com a derrota do político de extrema direita nas presidenciais de outubro.