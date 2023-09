Rei da Suécia Carl XVI Gustaf celebra jubileu

Impressas em placas, cartazes e medalhas, fotos do rei da Suécia Carl XVI Gustaf, que completa 50 anos de reino, cobrem as paredes do apartamento de Kenth Lundqvist.

Este reino nórdico celebra de 13 a 16 de setembro o jubileu de ouro de seu soberano que, ao longo dos anos, ganhou o respeito dos suecos.

"Comecei a me interessar pela monarquia aos seis anos, quando o rei e a rainha se casaram(...), fiquei em frente à televisão, admirado", recorda Lundqvist, de 44 anos, organista de profissão.