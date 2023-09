Soldados colombianos ameaçam com armas mulheres e crianças de uma cidade

O ministro da Defesa, Iván Velásquez, repudiou nesta quarta-feira os acontecimentos ocorridos no departamento norte de Córdoba.

"O que aconteceu em Tierralta, Córdoba, é extremamente grave e exige a adoção de decisões drásticas. Nenhuma tolerância com comportamentos que afetam não só as comunidades, mas também as próprias Forças Militares", disse Velásquez na rede social X, antigo Twitter.

O Exército garantiu em um relatório que uma "comissão de fiscalização" se deslocou até a região para investigar o "possível ato de violência contra a população civil".

Segundo testemunhas entrevistadas pela mídia local, os homens uniformizados se fizeram passar por dissidentes das Farc, que se afastaram do acordo de paz.

Apesar da assinatura do pacto em 2016, que desarmou a maior parte da antiga guerrilha, a Colômbia ainda é palco de um conflito armado que dura mais de meio século e envolve rebeldes, traficantes de drogas, paramilitares e agentes estatais.

O Clan del Golfo atua no departamento onde ocorreu o incidente; o maior cartel de drogas do país que mais produz cocaína no mundo.