Sotheby's anuncia leilão de obra de Picasso avaliada em US$ 120 milhões

"A mulher com relógio" é um retrato de Marie-Thérèse Walter, a "musa dourada" de Picasso e tema de muitos de seus retratos, pintada em 1932, um dos anos mais frutíferos do artista malaguenho. Tanto que a galeria Tate Modern de Londres montou uma exposição em 2018 apenas com trabalhos produzidos pelos pincéis do artista naquele ano.

Foi "o 'annus mirabilis' de Picasso", afirma Julian Dawes, encarregado do departamento de arte impressionista e moderna da Sotheby's.

"Está cheio de alegria e paixão, mas, ao mesmo tempo, é muito contemplativo e arrojado. Suas cores primárias ousadas cantam na tela de um metro e meio de altura", acrescenta, antes de assegurar que o quadro "não é apenas uma obra de destaque em um ano prolífico, mas uma obra definitiva na história da arte ocidental".

A colecionadora nova-iorquina adquiriu a obra em 1968 "no ato, que permaneceu como a pedra fundamental de sua coleção durante mais de cinco décadas, exposta sobre a chaminé de sua casa em Nova York", explica a Sotheby's em comunicado.

Nos dias 8 e 9 de novembro o quadro será a estrela do leilão de 120 obras da impressionante coleção acumulada por esta mecenas, no qual as Sotheby's espera arrecadar 400 milhões de dólares (R$ 1,9 bilhão).

Nascida em 1920, Emily Fisher Landau foi uma das maiores colecionadoras de arte, mecenas e amiga de artistas contemporâneos dos Estados Unidos. Ela faleceu em março deste ano, aos 102 anos de idade, em Palm Beach (Flórida).