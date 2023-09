Taylor Swift e Shakira brilham no VMAs

A estrela do Pop não se apresentou durante a premiação e apenas desfrutou de suas bebidas, enquanto artistas como Olivia Rodrigo, Anitta e Doja Cat subiram ao palco.

Na cerimônia, que este ano aconteceu no Prudential Center, em Newark, Swift foi vista com frequência sentada perto do palco principal ao lado da rapper Ice Spice.

No palco, ela contou aos fãs que, quando compõe, muitas vezes sente que tem "um tipo muito específico de insegurança ou auto-aversão", mas quando os ouve cantarem suas letras, isto "leva a esse sentimento muito relaxante de que talvez todos nós tenhamos os mesmos problemas".

Lil Wayne abriu a noite com uma apresentação em homenagem aos 50 anos do Hip Hop e Sean Combs, mais conhecido como P. Diddy, relembrou sua carreira em uma performance que se somou à conquista do prêmio "Ícone Global", pelo conjunto de sua obra.

Mas foi Shakira quem roubou a cena ao receber o prêmio "Video Vanguard", que reconhece as inovações em gravações audiovisuais na indústria.

A colombiana de 46 anos levantou o público com suas batidas de quadril características e um medley bilíngue que incluiu "She Wolf", "Te Felicito", "Objection (Tango)", "Whenever, Wherever" e "Hips Don't Lie".