A horas do prazo final, greve no setor automotivo dos EUA parece inevitável

Um conflito social prolongado poderia ter consequências políticas para o presidente Joe Biden, cujo histórico econômico é criticado, especialmente devido à inflação persistente no país.

A pouco mais de um ano das eleições presidenciais, o presidente tem um dilema a resolver, entre seu apoio declarado aos sindicatos e o temor de um golpe na economia americana devido a uma greve.

"Consumidores e comerciantes estão, em geral, relativamente protegidos dos efeitos de uma greve curta", explicou o vice-presidente da AEG, Tyler Theile.

No entanto, com estoques que representam um quinto do que a indústria tinha em 2019, durante a última greve da GM, "eles poderiam ser afetados muito mais rapidamente" do que há quatro anos, afirmou.

Analistas do JPMorgan acreditam que um forte aumento nos salários teria um impacto nos preços de venda dos veículos, levando os motoristas a "manter seus carros por mais tempo" em vez de comprar um modelo novo.

Por volta das 16h00 de Brasília, as ações da GM (-0,35%), Stellantis (-0,82%) e Ford (-0,40%) estavam em queda em Wall Street.