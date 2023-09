Agricultores marroquinos resistem a deixar suas terras atingidas pelo terremoto

A safra estava prevista para o outono (primavera no Brasil). Mas suas maçãs jazem agora sobre o chão, e seu cheiro se mistura com o odor insalubre de um burro morto preso sob os escombros.

Mohamed perdeu toda sua colheita e a possibilidade de pagar suas dívidas.

Nesta área montanhosa da região de Al-Haouz, ao sul de Marrakech, a agricultura e o gado em pequena escala são uma fonte essencial de alimentos e renda.

"Estamos trabalhando duro para arrecadar um pouco de dinheiro, com a colheita de maçãs, para nos prepararmos para o início do ano escolar e poder ajudar um pouco a nossa família", explica Jamel Ait Bouyahia, de 42 anos.

Atrás dele, as crianças divertem-se, pulando sobre colchões sujos.

Com o terremoto, Walid Aït Nasser, um estudante do ensino médio de 19 anos, perdeu os 80 dihrams diários (cerca de US$ 8, ou R$ 38 na cotação atual) que ganhava em pequenos trabalhos ocasionais no campo.