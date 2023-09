Agulha da catedral de Notre-Dame será reinstalada antes dos Jogos Olímpicos de Paris

Jost era o braço direito de Georgelin, que faleceu no mês passado em um acidente.

"Estamos determinados a continuar com os esforços dele. Devemos isso a muitas pessoas, mas também devemos a ele", disse o novo diretor sobre Georgelin.

A agulha de madeira, que fica 100 metros acima do nível do solo, estará visível a partir no final deste ano, disse Jost.

No interior da catedral, os trabalhos de restauração e limpeza "estão praticamente concluídos", afirmou.

