Ameaça de greve afeta Salão do Automóvel de Detroit

"Isto inclui aumentos salariais anuais garantidos históricos, investimentos em nossas fábricas nos Estados Unidos para oferecer oportunidades a todos e reduzir o tempo para que os funcionários alcancem o salário máximo", acrescentou.

O grupo Stellantis informou, no entanto, que "aguarda a resposta do UAW à oferta" apresentada na terça-feira. "Nosso objetivo continua sendo negociar com espírito construtivo para ter um acordo provisório sobre a mesa antes do fim do acordo coletivo".

A resposta mais contundente veio da Ford, que tem mais trabalhadores representados por sindicatos do que as outras duas empresas. O CEO Jim Farley disse que também não recebeu uma contraproposta para sua última proposta.

Farley se mostrou otimista na terça-feira, ao assinalar que a companhia apresentou uma terceira oferta ao UAW, a "mais generosa" em 80 anos. Ela inclui aumentos salariais e medidas de proteção contra a inflação, 17 dias de férias remuneradas e maiores contribuições para a aposentadoria.

Fain exige, por sua vez, aumentos salariais de 40%, da mesma magnitude que os concedidos aos executivos nos últimos anos, além de segurança no trabalho durante a transição para os veículos elétricos, entre outras demandas.

A incerteza sobre a situação trabalhista reduziu o ímpeto do Salão do Automóvel de Detroit, um dos eventos mais importantes da indústria automotiva, que começou na manhã de quarta-feira.