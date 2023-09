Associações se mobilizam para que Lula indique mulher negra ao STF

Em entrevista à AFP nesta quinta-feira (14), Karen Custódio, advogada do IDPN, considerou inaceitável o fato de que não há mulheres negras no Supremo.

"Vimos ainda que tivesse um governo progressista, não foi dito em nenhum momento a cogitação de se ter uma ministra negra para o cargo de uma mulher, a Rosa Weber. Em momento algum houve essa sinalização. Por isso precisamos pressionar para que isso mude", afirmou.

Em outubro, Lula poderá indicar um novo ministro com a aposentadoria de Rosa Weber, de 74 anos, atual presidente do STF.

Contudo, segundo a imprensa brasileira, os dois favoritos para a cadeira que ficará vaga são homens brancos.

No vídeo exibido na Times Square, uma menina negra afirma que poderia ser uma cantora, escritora ou ginasta, seguindo o exemplo de outras personalidades negras do Brasil.

No entanto, quando sua mãe lhe sugere que também poderia ser ministra do Supremo, a pequena responde que ninguém com sua aparência já ocupou esse cargo.