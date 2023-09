Autoridades dos EUA confiscam três obras de Egon Schiele roubadas por nazistas

As autoridades americanas confiscaram três obras de arte que estavam em poder de vários museus do país e eram procuradas pelos herdeiros de um colecionador de arte judeu morto no Holocausto, informaram fontes oficiais nesta quinta-feira (14).

As ordens de apreensão emitidas pela Suprema Corte de Nova York, às quais a AFP teve acesso, apontam que "há motivos suficientes para acreditar" que os trabalhos do expressionista austríaco Egon Schiele são roubados, confirmando, assim, uma informação publicada no The New York Times.

As obras estavam no Art Institute de Chicago, nos Carnegie Museums of Art de Pittsburgh, e no Allen Memorial Art Museum do Oberlin College de Ohio.