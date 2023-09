Ilha italiana é pressionada por chegada de migrantes que dobrou sua população

Quase 124.000 migrantes chegaram à costa da Itália desde o início do ano, 65.500 a mais que no mesmo período do ano passado. Apesar do aumento, os números ainda não excedem os de 2016, quando mais de 181 mil pessoas, incluindo muitos sírios que fugiram da guerra, desembarcaram de forma ilegal na Europa.

