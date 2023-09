Israel testa táxi-drone em Jerusalém para reduzir engarrafamentos

Um táxi-aéreo sem passageiros sobrevoou Jerusalém como parte de um experimento israelense destinado a desenvolver uma rede de drones com o objetivo de aliviar o congestionamento do tráfego.

Fabricada por uma empresa chinesa, a nave decolou na quarta-feira do heliponto do hospital de Hadassah, no oeste de Jerusalém, para um voo de teste de alguns poucos minutos, sem passageiro a bordo.

Este veículo autônomo, que funciona com eletricidade, tem uma cabine para dois passageiros e pode voar até 35 quilômetros, segundo os organizadores do experimento - entre eles, o Ministério israelense dos Transportes e operadores de drones privados.