Jogadoras da Liga Espanhola cancelam greve após obterem melhorias salariais

As jogadoras de futebol do Campeonato Espanhol feminino, conhecido como La Liga F, cancelaram a greve que impediu a disputa da primeira rodada da competição no último final de semana, após conseguirem melhorias salariais, informaram sindicatos e empregadores nesta quinta-feira (14).

"Após uma nova e longa jornada de negociação (...) a Liga F e os sindicatos chegaram a um acordo em relação ao salário mínimo que permite o cancelamento da greve", afirmou a liga em um comunicado divulgado na manhã de quinta-feira.

"O que está sendo transferido hoje pela parte sindical é o acordo relativo ao salário mínimo, principal causa da greve, que foi aceito pelas jogadoras em um exercício de responsabilidade com os torcedores e com esta modalidade", disseram os sindicatos.