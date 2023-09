Maduro afirma que Venezuela pode enviar primeiros astronautas à Lua em breve

Em um discurso durante a reunião com Xi, Maduro afirmou que os dois países estabeleceram um acordo para que venezuelanos passem por um treinamento como astronautas na China, com o objetivo de uma viagem m à Luna.

"A subcomissão de cooperação científica, tecnológica, industrial e aeroespacial terá como símbolo, mais cedo ou mais tarde, a chegada do primeiro homem venezuelano, da primeira mulher venezuelana à Lua em uma nave espacial chinesa", declarou Maduro.

"Muito em breve veremos os jovens venezuelanos se preparando como astronautas aqui, nas escolas chinesas"", acrescentou.

- Amigos íntimos -

No documento, as duas partes concordam em "fortalecer a cooperação no âmbito aeroespacial e reforçar a coordenação em plataformas como o Comitê da ONU sobre o Uso Pacífico do Espaço Exterior.