Mercosul respondeu ao documento da UE de exigências ambientais

O Mercosul, composto por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, e a UE estão tentando concluir um tratado de livre comércio depois de chegar a um acordo de princípios em 2019, após mais de duas décadas de negociações difíceis, que ainda não foi ratificado.

No entanto, um documento adicional ao acordo apresentado em março pelo bloco europeu de 27 países, com exigências ambientais relacionadas ao setor agropecuário, causou atrito entre os Estados sul-americanos.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que assumiu a presidência pro tempore do Mercosul em julho, alertou na época contra as "imposições" da UE e instou seus parceiros a discutir uma resposta com uma alternativa que não "coloque a espada na cabeça" do bloco sul-americano.

"Haverá manutenção de diálogo contínuo entre as partes. As reuniões têm sido frequentes", acrescentou a mesma fonte, que sugeriu que as manifestações públicas de Lula podem ser consideradas um "guia" para o tom da resposta enviada à UE na quarta-feira.

msi/raa/am