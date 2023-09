ONU teme maior 'fragmentação' do conflito na Síria

O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk, expressou, nesta quinta-feira (14), sua preocupação com os "indícios que apontam para uma maior fragmentação do conflito" na Síria, após o recrudescimento dos combates no leste.

No final de agosto, estouraram confrontos na província de Deir Ezor (leste), após a prisão de um responsável local por parte das Forças Democráticas Sírias (FDS), uma coalizão majoritariamente curda apoiada pelos Estados Unidos.

Desde então, os partidários do conselho militar de Deir Ezor, uma província majoritariamente árabe, responderam com ataques contra as FDS.