Paris abre as portas da casa do mítico cantor Serge Gainsbourg

Mais de três décadas após a sua morte, a casa parisiense do cantor Serge Gainsbourg abrirá suas portas em 20 de setembro para celebrar a carreira e a vida do lendário autor da música "Je t'aime... moi non plus".

Desde a sua morte em 1991, sua residência, localizada no elegante distrito VI de Paris, atraiu inúmeros fãs que, ao longo dos anos, cobriram a fachada com etiquetas e grafites.

No entanto, a casa sempre permaneceu fechada ao público.