Putin aceita convite de Kim para visitar Coreia do Norte

- "Mudança" -

"A reunião indica uma mudança sísmica na geopolítica do nordeste asiático", disse Kim Jong-dae, ex-parlamentar e professor visitante no Instituto Yonsei de Estudos Norte-Coreanos.

Ele advertiu que uma aliança reforçada entre Coreia do Norte, Rússia e pode virar uma "força desestabilizadora na região" e que as munições Pyongyang poderiam impactar significativamente a guerra na Ucrânia.

"Acredito que a Rússia já testou as munições norte-coreanas no campo de batalha e se prepara para expandir o uso no futuro. Nem Estados Unidos, nem Coreia do Sul compreenderam o que implica um acordo de armas entre a Rússia e o Norte", acrescentou.

A ministra das Relações Exteriores do Japão, Yoko Kamikawa, advertiu que o acordo pode resultar em "violações à proibição do Conselho de Segurança (da ONU) para todas as transações de armas com a Coreia do Norte".

Putin exaltou o "fortalecimento da cooperação e amizade" entre os dois países ao receber Kim no cosmódromo de Vostochny, no extremo leste russo, e disse aos jornalistas que vê "possibilidades" na cooperação militar com a Coreia do Norte.