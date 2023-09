Rússia expulsa dois diplomatas americanos por caso de suposta espionagem

A embaixadora americana em Moscou, Lynne Tracy, foi convocada nesta quinta-feira ao ministério das Relações Exteriores russo e informada dessa decisão, segundo a mesma fonte.

"As atividades ilegais da missão diplomática americana, incluindo a ingerência nos assuntos internos do país anfitrião, são inadmissíveis", acrescentou o serviço diplomático russo.

As tensões entre Rússia e Estados aumentam nos últimos anos. As duas partes expulsaram parte do corpo diplomático.

