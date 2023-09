Sindicato automotivo dos EUA anuncia greve em três fábricas

O líder sindical do setor automotivo dos Estados Unidos anunciou, nesta quinta-feira (14), planos de greve em três fábricas das principais montadoras do país a partir da meia-noite, caso um acordo não seja alcançado nas horas restantes do dia.

O presidente do United Auto Workers (UAW), Shawn Fain, disse que o sindicato paralisará uma fábrica da General Motors em Wentzville, Missouri; uma instalação da Stellantis em Toledo, Ohio; e uma da Ford em Wayne, Michigan. A greve pode se estender a outras instalações, dependendo das negociações.