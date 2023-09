Taiwan afirma que detectou 68 caças e 10 navios chineses perto da ilha

No sábado, um porta-voz militar chinês afirmou que as tropas estão em "alerta máximo permanente", depois da passagem do destróier americano "USS Ralph Johnson", e da fragata canadense "NCSM Ottawa" pelo estreito.

A Marinha americana afirmou que a passagem dos dois navios "demonstra o compromisso dos Estados Unidos, de seus aliados e seus parceiros por uma região do Indo-Pacífico livre e aberta".

© Agence France-Presse