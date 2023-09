Teto de gastos do Barcelona é novamente reduzido pela LaLiga

Em dificuldades financeiras, o Barcelona sofreu mais um duro golpe nesta quinta-feira (14): seu teto de gastos, principalmente com salários, foi reduzido ainda mais pela LaLiga, organizadora do Campeonato Espanhol, por conta do fair-play financeiro.

O limite anterior era de 649 milhões de euros (R$ 3,4 bilhões na cotação atual). Agora, está fixado em 270 milhões de euros (R$ 1,4 bilhão) pela LaLiga, que exerce um controle estrito de gastos dos clubes em matéria de salários e contratações de jogadores.

Esses gastos incluem salários de jogadores e funcionários, custos de amortização das transferências, comissões de agentes, bonificações, entre outros.