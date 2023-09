Três jogadores da base do Real Madrid são detidos por divulgar vídeo sexual privado

A polícia interrogou um quarto jovem da base do Real Madrid pelo caso, mas seu envolvimento ainda não está claro, acrescentou o porta-voz.

"O Real Madrid comunica que tomou conhecimento de que um jogador do Castilla e três jogadores do Real Madrid C prestaram depoimento à Guarda Civil em relação a uma denúncia pela suposta divulgação de um vídeo privado por WhatsApp", informou o clube em um breve comunicado.

"Quando o clube tiver conhecimento detalhado dos fatos, adotará as medidas oportunas", acrescenta a nota.

Segundo o portal El Confidencial, que publicou a notícia citando fontes da investigação, o principal envolvido seria um jogador do Real Madrid C, que supostamente se gravou tendo relações sexuais com uma jovem de 16 anos.

Os outros dois jogadores supostamente teriam compartilhado o vídeo sem o conhecimento da adolescente através do WhatsApp.

"Divulgar imagens sexuais sem consentimento também é violência sexual e assim reconhece a Lei 'só sim é sim'. A Espanha disse #Acabou", escreveu na rede social X (antigo Twitter) a ministra da Igualdade espanhola, Irene Montero.