Veneza rechaça inscrição em lista de Patrimônio Mundial em perigo, diz Unesco

A agência da ONU para a Cultura havia argumentado que o impacto da mudança climática, em forma de elevação do nível do mar, e o turismo em massa ameaçavam "causar mudanças irreversíveis no valor universal e excepcional" do patrimônio da cidade.

Mas dias antes dessa decisão, Veneza aprovou na terça-feira uma medida com a qual se exigirá a partir de 2024 uma taxa de 5 euros (5,33 dólares ou R$ 27,00) aos turistas que visitem a cidade durante um dia, conhecida no mundo inteiro por seus canais, pontes, palácios e obras de arte.

Em 2024, a taxa, que pode ser paga online, incidirá no máximo sobre os 30 dias em que o número de turistas costuma ser superior, como na primavera ou no período de verão. O calendário dos dias em questão será publicado posteriormente.

Veneza, cidade insular fundada no século V e convertida numa grande potência marítima no século X, possui 118 ilhotas. Faz parte do patrimônio mundial da Unesco desde 1987.

