Vítima do franquismo testemunhará para quebrar 'muro de impunidade' na Espanha

Julio Pacheco Yepes espera que seu depoimento de sexta-feira (14), quando se tornará a primeira vítima a testemunhar diante de um juiz espanhol em um caso aberto por tortura durante a ditadura franquista (1939-1975), sirva para abrir "uma brecha no muro da impunidade" vigente em Espanha.

O depoimento "pode abrir uma brecha no muro de impunidade que as vítimas da ditadura sofreram durante tanto tempo", disse à AFP este aposentado de 67 anos, na sala de sua casa, em um bairro popular do sudeste de Madri.

"É um marco importante. Levem em conta que já se passaram (quase) 50 anos desde que tudo isso aconteceu. Até agora ninguém, nenhum juiz, admitiu uma denúncia, nem uma declaração em tribunal, e esta é a primeira", celebra.