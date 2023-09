Bolsonaro tem alta após 'recuperação excelente' de cirurgias

Segundo imagens da CNN Brasil, o ex-presidente deixou o hospital por volta das 13h30. Bolsonaro cumprimentou um grupo de apoiadores reunidos na entrada do hospital antes de entrar na parte de trás de um carro com vidros escuros.

Ele foi submetido na terça-feira a uma endoscopia digestiva para tratar um quadro de "refluxo" gástrico, uma "septoplastia" (correção do septo nasal) e outros procedimentos na região buco-nasal, segundo informações do hospital no dia em que foi operado.

Durante a internação, Bolsonaro publicou duas fotos em sua conta no Instagram: em uma delas aparece entubado em uma maca, cercado por pessoal médico, e em outra, aparece deitado na cama do hospital, recuperando-se.

Nos últimos anos, o ex-presidente passou por várias cirurgias e outras intervenções na região abdominal, devido à facada que sofreu em 2018, durante a campanha às eleições daquele ano.

O ataque perfurou seu intestino e o deixou com várias sequelas no aparelho digestivo, como obstruções intestinais, hérnias e aderências nos tecidos.

Após ser derrotado nas eleições de outubro passado por Luiz Inácio Lula da Silva e deixar o poder, em dezembro de 2022, Bolsonaro tem sido alvo de várias investigações. Além disso, em junho foi declarado inelegível por oito anos por ter praticado desinformação sobre o sistema eleitoral.