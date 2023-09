Campo de gás entre Venezuela e Trinidad e Tobago é uma 'rocha diplomática', diz premiê Rowley

Em 2016, Trinidad e Tobago, o maior produtor de gás do Caribe, firmou um memorando de entendimento com a Venezuela para realizar estudos técnicos e comerciais com vistas a uma exploração compartilhada.

Contudo, as sanções americanas contra a Venezuela aplicadas para forçar a saída do presidente Nicolás Maduro, pois Washington não reconhece sua reeleição de 2018 ao considerá-la "fraudulenta", complicaram a situação.

Em janeiro de 2023, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC, na sigla em inglês) do Tesouro americano, encarregado de fazer as sanções serem cumpridas, autorizou Trinidad e Tobago a explorar o campo com a condição de não pagar um único dólar à Venezuela.

"O pagamento é a maior barreira neste momento. Para consegui-lo, tivemos que construir relações, encontrar amigos e falar com as pessoas para fazer com que compreendessem nosso ponto de vista", disse Rowley, ao apontar que o ministro de Energia, Stuart Young, se reuniu diversas vezes com funcionários de Washington e Caracas em busca de uma solução.

O presidente Maduro havia tachado a autorização americana de colonialismo e lembrou que os dois países eram Estados "soberanos".

"Dos Estados Unidos eles tentam estabelecer [...] um modelo colonial de permissões do OFAC porque, então, dizem a um país: você tem permissão para negociar com a Venezuela, mas não pode pagar em dólares ou em dinheiro efetivo [...], tem que pagar com alimentos ou com produtos", disse o mandatário em fevereiro.