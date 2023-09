"Acabam de me publicar na Nature porque segui um relato do qual eu sabia que os redatores-chefe" da revista "gostariam", explicou este pesquisador do Instituto Breakthrough, baseado na Califórnia, que mantém um discurso ecologista, porém favorável à energia nuclear.

Esse estudo de Brown foi citado pela AFP sob o título "a mudança climática aumenta em 25% o risco de incêndios florestais extremos".

Um dos coautores do estudo, Steven Davis, da Universidade da Califórnia, declarou-se "muito surpreendido" por esse gesto de Brown.

"Patrick tomou decisões que também considerou que favoreceriam a publicação, mas não sabemos se um artigo diferente teria sido recusado", explicou.

Brown diz que o ambiente acadêmico atual em torno da mudança climática é catastrófico.

O cientista assegura que ele concorda que a mudança climática existe, e que a responsabilidade humana no fenômeno é inegável.