Crianças de aldeia de Marrocos e o trauma do terremoto

"Meu pai me chamava e eu gritava 'estou aqui, estou aqui'", conta a pequena Ibtisam, salva milagrosamente dos escombros de sua casa, mas traumatizada pelo terremoto que arrasou toda sua aldeia no Marrocos.

Cinco dias depois do terremoto mais forte da história do Marrocos, sua família se instalou em uma pequena tenda com uma dúzia de outras famílias, perto de sua aldeia de Imi N'Tala, 75 km ao sul de Marrakech.

Ibtisam Ait Idar, de 9 anos, também perdeu duas amigas. "Eu ia com Muna e Zineb para a escola, apesar de não estarmos na mesma turma", conta, com tristeza.