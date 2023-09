Denúncia no Congresso dos EUA revive críticas a litígio sobre default na Argentina

Há uma semana, uma decisão de outro tribunal dos Estados Unidos ordenou que o Estado argentino pagasse 16 bilhões de dólares (quase R$ 78 bilhões) como compensação pela nacionalização da empresa petrolífera YPF em 2012, também durante o governo de Kirchner (2007-2014).

Com a inflação mais alta em 30 anos, o país também enfrenta um difícil programa de crédito com o Fundo Monetário Internacional (FMI) no valor de 44 bilhões de dólares (quase R$ 215 bilhões).

edm/jt/ltl/dd/am

© Agence France-Presse