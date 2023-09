Dona da SAF do Vasco chega a acordo para compra do Everton

O Everton pode se tornar o décimo time da Premier League a ter um proprietário americano, depois do acordo anunciado nesta sexta-feira (15) entre o atual proprietário do clube, o empresário Farhad Moshiri, e a 777 Partners, dona da SAF do Vasco.

O acordo, que envolve 94% das ações do clube, ainda deve ser aprovado pelas autoridades esportiva e financeira do Reino Unido. As duas partes esperam finalizar a operação antes do final de 2023.

"A era do proprietário e benfeitor único aprece ter acabado. Os maiores clubes são agora propriedade de fundos de investimentos especializados no esporte ou de sociedades financiadas pelos Estados", explicou Moshiri.