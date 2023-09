Exército ucraniano afirma que libertou localidade próxima de Bakhmut

"A declaração sobre a tomada de Andriivka é falsa e prematura. Combates intensos acontecem nas áreas de Klichiivka e Andriivka", afirmou no Telegram a terceira brigada de assalto, presente na região.

"Tais declarações colocam em risco a vida dos militares e prejudicam a execução das missões de combate', acrescentou a unidade.

A batalha de Bakhmut, que dura mais de um ano, é a mais longa e violenta da guerra. Moscou reivindicou em maio a captura da cidade, destruída pelos combates e bombardeios.

Kiev iniciou uma contraofensiva em junho para recuperar as áreas perdidas no leste e sul do país - Bakhmut tem um papel importante.

Os avanços das tropas ucranianas são lentos, prejudicados por linhas de defesa fortalecidas pela Rússia, com trincheiras, campos minados e armadilhas antitanque.

Até momento, as forças de Kiev conseguiram recuperar apenas algumas localidades, mas a pressão ucraniana se intensificou recentemente, em particular na frente sul com a tomada de Robotyne, nas proximidades de Tokmak, um importante centro logístico para os russos.