G77+China pede 'mudança nas regras do jogo' internacional

O grupo, criado por 77 países em 1964, ampliou-se até somar 134 nações, enquanto a China participa de forma externa e é representada nesta cúpula por Li Xi, membro do comitê permanente do politburo do Partido Comunista da China.

Delegações de uma centena de países participam do encontro, entre eles Irã, Catar, Angola, Ruanda, Índia, Sri Lanka e Territórios Palestinos. O presidente argentino, Alberto Fernández, disse que a pandemia, entre outros fatores, marcou uma mudança de época, ao "expor a desigualdade" no acesso dos países às vacinas.

- Oportunidade -

Nesse sentido, Fernández considerou que o G77+China tem "uma ferramenta enorme, porque no sul global está aquilo do que o mundo central está precisando", como alimentos e o lítio da América do Sul, bem como a energia das nações árabes. "Temos uma oportunidade enorme de exigir igualdade."