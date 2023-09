Governo americano acredita que ministro chinês da Defesa está sob investigação

O governo dos Estados Unidos acredita que o ministro chinês da Defesa, Li Shangfu, está sendo investigado pelas autoridades de Pequim e foi afastado do cargo, informou o jornal britânico The Financial Times.

A notícia foi divulgada pouco apó o embaixador dos Estados Unidos no Japão, Rahm Emanuel, ter afirmado nas redes sociais que Li "não foi visto nem se ouviu falar dele em três semanas".

Li Shangfu viajou em meados de agosto para Rússia e Belarus.