Juiz proíbe Rubiales de se aproximar de Hermoso; crise no futebol espanhol se agrava

A crise que agita o futebol espanhol se agravou nesta sexta-feira (15), quando quase todas as jogadoras campeãs do mundo exigiram mais mudanças na Federação de Futebol Espanhola (RFEF) para retornarem à seleção, enquanto um juiz proibiu Luis Rubiales de se aproximar da atacante Jenni Hermoso durante a investigação do caso do beijo forçado na Copa do Mundo.

"As mudanças que aconteceram não são suficientes para que as jogadores se sintam em um lugar seguro, onde mulheres são respeitadas, que aposte no futebol feminino e onde possamos dar o nosso máximo", diz a nota assinada por 21 das 23 jogadoras que estiveram no Mundial em agosto, divulgada as redes sociais pela ganhadora de duas Bolas de Ouro Alexia Putellas.

"São necessárias mudanças contundentes nos cargos de liderança" da federação, ainda dirigida por pessoas da confiança de Rubiales, acrescenta o comunicado, que foi assinado por um total de 39 jogadoras na mesma hora em que a nova treinadora da seleção feminina, Montse Tomé, deveria anunciar a lista de convocadas para os jogos da Liga das Nações contra Suécia e Suíça.