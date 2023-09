Migrantes e ativistas denunciam maus-tratos na fronteira dos EUA

"Na noite de domingo havia cerca de 600 pessoas, entre elas, muitas crianças", disse Jasso, cuja ONG instalou várias tendas no local para fornecer água, comida, protetor solar, cobertores, artigos sanitários e facilitar a recarga de celulares.

Jasso explicou que as autoridades fronteiriças alegam não ter capacidade para atender com mais rapidez os migrantes de cerca de vinte países, desde a Ásia até a América Latina. "Porém, poderiam ao menos fornecer sombra e água", questionou.

"O que mais dói é ver as pessoas mais vulneráveis. Ver as crianças, as mulheres, suportando o frio, o calor, os mosquitos, dormindo no chão", disse Diego Salazar, um colombiano de 32 anos que passou dois meses no México tentando se apresentar às autoridades americanas para pedir asilo.

Em Matamoros, ele tentou agendar no aplicativo CBP One do Departamento de Alfândega e Proteção de Fronteiras.

Porém, não conseguiu, e depois de esperar um mês dormindo às margens do Rio Grande (fronteira com o México), decidiu ir a Tijuana, para se apresentar aos agentes de fronteira no muro.

Ao chegar, na madrugada de segunda-feira, encontrou centenas de migrantes dormindo no chão.