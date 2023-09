Migrantes são transferidos de Lampedusa para outras regiões da Itália

A proporção de migrantes na ilha italiana de Lampedusa diminuiu nesta sexta-feira (15), enquanto as autoridades transferem milhares deles, que chegaram esta semana procedentes do norte da África, para a Sicília e outras regiões do país.

A menos de 150 quilômetros da costa da Tunísia, a ilha é um dos pontos de trânsito de migrantes que atravessam o Mar Mediterrâneo para chegar à Europa, um perigoso trajeto, no qual mais de 2 mil pessoas morreram desde janeiro.

Entre segunda e quarta-feira, 10 mil migrantes chegaram a Lampedusa, de acordo com o Ministério do Interior italiano, mais do que toda a população da ilha.