O setor automotivo, um pilar da economia dos EUA

De acordo com o Escritório de Estatísticas do Trabalho dos EUA, o salário médio por hora no setor de manufatura em agosto de 2023 foi de US$ 27,99 (R$ 136,2) por uma média de 44,3 horas de trabalho semanal.

- As "Três Grandes" -

A associação AAPC, que representa as três principais montadoras históricas - General Motors, Ford e Stellantis, apelidadas de "As Três Grandes" -, afirma que elas sozinhas contribuem com 3% do PIB e que a indústria automotiva é o maior setor manufatureiro do país.

Esses três grupos com raízes em Detroit, no estado do Michigan, são responsáveis por 60% das fábricas de montagem do país. Eles anunciaram nos últimos seis anos mais de US$ 34 bilhões (R$ 165,5 bilhões) em investimentos.