Procurador pede ordem de silêncio para Trump por sua retórica incendiária

As declarações de Trump "poderiam ter um impacto substancial na imparcialidade do júri e, ao mesmo tempo, influenciar o depoimento das testemunhas", segundo o texto judicial apresentado por Smith.

Qualquer um "envolvido no processo de justiça criminal que lê e ouve as mensagens depreciativas e inflamadas do réu pode temer com razão que pode ser o próximo alvo dos ataques do réu", diz o documento.

Smith pediu ao juiz que proíba Trump de fazer declarações depreciativas, incendiárias e intimidatórias sobre qualquer pessoa envolvida ou potencialmente relacionada ao caso, assim como qualquer declaração sobre possíveis testemunhas.

A petição cita uma série de comentários de Trump feitos depois da acusação de 1º de agosto, inclusive uma mensagem nas redes sociais que dizia: "SE VIER ATRÁS DE MIM, EU VOU ATRÁS DE VOCÊ!"

O ex-presidente também acusou Chutkan de "fraude" e de "odiar Trump", tachou o escritório de Smith de "equipe de valentões" e afirmou que Washington é um lugar "sujo e repleto de delinquência", com uma população "mais de 95% anti-Trump".

A petição também menciona os ataques do magnata a possíveis testemunhas de acusação, entre elas seu ex-vice-presidente Mike Pence (2017-2021).