República Dominicana e Haiti vivem nova crise por construção de canal

Uma fronteira fechada por ordem do presidente, uma expressiva presença militar e declarações enfáticas: a construção de um canal no Haiti, no rio que se estende entre este país e a República Dominicana, provoca uma crise diplomática em um contexto de relações tensas devido a imigração haitiana.

O presidente da República Dominicana, Luis Abinader, que tenta a reeleição no próximo ano, anunciou na quinta-feira (14) o fechamento da fronteira com o Haiti em resposta à construção, neste país vizinho, de um canal destinado a desviar as águas do rio Massacre para vendê-la a agricultores locais.

O fechamento, que começou há 10 dias em Dajabón, se estendeu desde as 6h locais (7h no horário de Brasília) desta sexta-feira às três fronteiras terrestres, assim como as marítimas e aéreas. Todos os voos para o Haiti foram cancelados.