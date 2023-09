Rússia descarta boicotar Jogos Olímpicos de Paris 2024

A Rússia não irá boicotar os Jogos Olímpicos de Paris 2024, afirmou o presidente do Comitê Olímpico Russo, Stanislav Pozdniakov, acrescentando que os atletas do país estarão livres para escolher se desejam ou não participar do evento sob bandeira neutra.

"Um boicote aos Jogos não leva a lugar nenhum", declarou Pozdniakov a jornalistas em um congresso de atletas olímpicos russos que termina nesta sexta-feira (15).

O dirigente lembrou do boicote aos Jogos Olímpicos de Moscou 1980 por parte dos países ocidentais, como protesto contra a intervenção militar soviética no Afeganistão em 1979.