Rússia nega lentidão na investigação da morte de Prigozhin

O governo russo disse, nesta sexta-feira (15), estar satisfeito com o andamento da investigação sobre o acidente aéreo, no qual morreu o chefe do grupo paramilitar Wagner, Yevgeny Prigozhin, embora nenhuma explicação tenha sido dada mais de três semanas depois do episódio.

"Não consideramos, de forma alguma", que a investigação esteja muito lenta, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, em sua entrevista coletiva diária.

"Não é uma investigação simples, não é um incidente simples e, por isso, fazer comentários é totalmente prematuro", alegou.