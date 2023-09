Semana de Moda de Londres começa com aposta em jovens estilistas

Costelloe imaginou a aristocracia de férias em sua coleção, marcada por uma certa nostalgia. As modelos exibiram faixas largas no cabelo e jaquetas de ombros largos sobre tops de biquíni, tudo em tons pastel. Elegantes e casuais, deixam um dos ombros à mostra ao vestirem um suéter.

Entre os 80 estilistas, há 20 jovens promessas, como a grega Di Petsa, que apresentou sua coleção nesta tarde, em um desfile concebido como uma homenagem a Vênus, deusa romana do amor, da beleza e da sedução. As modelos exibiram vestidos brancos, pretos, dourados ou transparentes, alguns deles amarrados ao corpo com laços.

O estilista turco Bora Akzu, que vive em Londres, também apresentou hoje sua coleção, inspirada "nas lembranças nostálgicas" de sua família e cidade natal na Turquia. Ele desenhou vestidos com sobreposições originais de tecidos.

- Falta de grandes nomes -