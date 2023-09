Suécia comemora 50 anos de reinado do monarca Carl XVI Gustaf

A Suécia celebra nesta sexta-feira (15) e no sábado os 50 anos de reinado do monarca Carl XVI Gustaf com comemorações públicas que culminarão em uma procissão cerimonial no centro de Estocolmo.

O monarca, acompanhado por sua esposa, a rainha Silvia, deu início às festividades nesta sexta-feira, meio século após sua ascensão ao trono aos 27 anos.

Após a cerimônia religiosa, a família real assistiu à troca da guarda e a um coral infantil em frente ao palácio real.