TikTok é multado em € 345 milhões por violar lei de dados de menores na UE

"As críticas do CPD se concentram em funções e configurações que estavam em vigor há três anos e que alteramos muito antes do início da investigação, como configurar todas as contas de menores de 16 anos como privadas por padrão", disse um porta-voz do TikTok à AFP.

A plataforma destacou que monitora de perto a idade de seus usuários e que toma as medidas necessárias. Informou, ainda, que eliminou quase 17 milhões de contas em todo o mundo nos primeiros três meses deste ano por suspeitas de que os usuários eram menos de 13 anos.

No início de setembro, a rede social de capital chinês anunciou que começou a hospedar os dados de seus usuários europeus na Irlanda, com a abertura de um centro de dados nesse país. Essa foi uma promessa feita há tempos para dissipar temores sobre privacidade.

O Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR, na sigla em inglês) adotado pela UE em 2018 é a lei mais dura em questões tecnológicas e garante que os cidadãos apresentem seu consentimento para as formas como seus dados são utilizados.

